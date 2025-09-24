「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）大事な一戦を託したエース・戸郷翔征投手（２５）が序盤に失点を重ねて４回４失点ＫＯ。巨人・阿部慎之助監督（４６）は「何かどこか悪いのかなって心配になっちゃうんだけど…」と右腕の乱調を嘆いた。初回先頭の中村奨の左翼線二塁打から２死一、二塁とされると末包に三塁線を破る２点二塁打を浴びて先制点を献上。二回は２死から投手・玉村に中前打を打たれ、続く中村奨に