元女優でシャンソン歌手、花創作家の志穂美悦子（69）が23日、都内で開かれた日本訳詩家協会コンサートにゲスト出演した。8月末に、夫で歌手の長渕剛（69）との別居報道が出てから初の公の場。時に苦悩の表情を浮かべながら、究極の愛を歌い上げた「愛してくれるなら」の歌唱前には「人生には谷も谷も谷底もある」と意味深長な言葉も出た。終演後に取材に応じ「人生の傷を癒やしてくれるのがシャンソン。歌は元気にしてくれ