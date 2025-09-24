近年増えている自然災害に備え、防災グッズの見直しは欠かせません。特に女性にとって、災害時の避難生活を快適に過ごすための「防災インナー」は重要なアイテムです。インナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、持ち運びやすく、機能性も充実したインナーが揃っています。避難生活でも快適さと安心を叶えるこの機会に、防災バッグの中身を見直してみませんか？ ツーハッチの防災インナ