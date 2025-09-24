今年の7月。海外メジャー初出場の舞台を全英オープンで迎えた阿久津未来也は、本場リンクスの芝の感触を確かめるように、練習日にはグリーンやショートゲームに多くの時間を費やした。練習日は天候も良く、風も穏やか。そんな阿久津の練習風景を撮影していると、ちょっとおかしなことに気づいた。 「日本でもよくやってる」阿久津プロのパットの裏ワザ グリーン上で普通にパタӦ