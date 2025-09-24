俳優で歌手の福山雅治（５６）と俳優の有村架純（３２）が２３日、都内で映画「ブラック・ショーマン」の大ヒット御礼舞台あいさつを行い、有村がマジックを披露した。有村は大胆に開いたオフショルダートップスから美しい肩をのぞかせて観客を魅了。福山に「マジックの映画で相当ハードルが上がった中で何をやるのかな」と期待される中、「イッツ・ショータイム」と指を鳴らし、空の器からバラの花束を出現させると、福山に贈