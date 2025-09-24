「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神が延長３イニング連続のピンチをしのぎ、ドローに持ち込んだ。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−ビジター最終戦。どの球場でも試合後に声援を感じた。「１年間、ビジターでの勝つ確率も非常に良かった今シーズンでしたから、全国のタイガースファンの方に感謝だし、声援が力になった。まだ（試合は）続くので、期待をして見てほしいと思います」−横浜