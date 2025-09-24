「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）“ＣＳ男”に名乗りを上げた。阪神の前川右京外野手（２２）が五回に２試合連続となる適時打を放つなど、今季２度目の３安打と躍動。クライマックスシリーズ（ＣＳ）でも対戦の可能性がある、難敵左腕のＤｅＮＡケイから価値ある２安打を記録した。３番起用に応え、ポストシーズンに向けて必死のアピールを続ける。どんな形でも結果を残すだけ。前川は強い気持ちで３本のヒ