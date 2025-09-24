停滞している新潟市中央区の新潟三越跡地周辺の再開発をめぐり、新潟市議会では補助金のあり方について議論が交わされた。再開発ビルの行方はどうなるのか…。 ■人手不足で停滞する“三越跡地再開発” 9月16日に行われた新潟市議会の一般質問で議題に上がった新潟三越跡地周辺の再開発事業。この再開発をめぐっては、商業施設や住宅が入る高層ビルの建設が予定されているが、建設業界の人手不足などを背景に計画が進んでいな