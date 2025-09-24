アイドルグループの超ときめき♡宣伝部が２３日、結成１０周年記念ツアーの横浜アリーナ公演を開催し、１万１０００人を沸かせた。昨年の単独２デイズがソールドアウトならずだった同所を、ツアーの一環で満席にしてリベンジに成功。アリーナあるあるのトロッコは使用せず、会場を隅々まで練り歩く超至近距離ライブを展開した。アリーナクラスでは異例の超近距離ライブに、宣伝部員（ファンネーム）が沸いた。撮影ＯＫな