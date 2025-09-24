新潟商工会議所は9月22日、会員企業に調査した経営課題についての結果を公表。抱える課題の上位に『人材確保』と『経費の増大』などが挙げられました。このうち、人手不足について「賃金の引き上げで対応した」と答えた企業が22％、「特に対策していない」が19％にのぼった一方、「デジタル化の推進・生成AIの活用」は3％ほどに留まりました。新潟商工会議所の福田勝之会頭は「すべての企業にDX化が必要とは限らない」とした上で…