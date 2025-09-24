【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は3営業日続伸し、取引の中心となる12月渡しが前日比40.60ドル高の1オンス＝3815.70ドルで取引を終えた。中心限月の終値として初めて3800ドルを超え、最高値を連日で更新した。