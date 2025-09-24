ホウオウルーレットは休み明けの前走BSN賞が後方から鋭く伸びて2着。栗田師は「走り時がつかみにくい馬。前走は調教ではのんびりしている感じもしたけど、あれだけの競馬をしてくれました」と底力を再確認した様子だった。今回はV実績のある阪神にコース替わり。「3〜4コーナーが緩い阪神は勢いをつけて上がっていけるので合っている。コースやハンデを味方にして決め手を生かせれば」と念願の重賞初制覇を祈っていた。