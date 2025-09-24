5月の平安S（5着）以来となるタイトニットは順調に稽古を消化。今野師は「大型馬の休み明けという感じだけど、だいぶ素軽くなってきた。思ったよりいい」と感触を口にする。前走は前残りの展開で外々を回って追い上げ、0秒3差まで浮上。「思い切り展開が向かない中でも見せ場をつくり、凄いと思った。準オープン（3走前の甲南S）を勝ったぐらいから力強さが増してきた」と成長を実感している。