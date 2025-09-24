エナハツホは吉田厩舎恒例の火曜追いで仕上げた。CWコース単走で6F80秒8〜1F11秒2の好時計をマーク。終始、手応え良く駆け抜けた。西塚は「（全体時計は）80秒ぐらいでしまいを伸ばす感じ。最後もよく反応していて状態はいい」と好感触。前走の名鉄杯（6着）に続くコンビとなる鞍上は「前回、初めて乗って特徴はつかめた。体調は良く、ハンデ52キロもいい」と期待を寄せた。