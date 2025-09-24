9月23日朝、新潟市中央区で交通安全を呼びかける交通街頭指導が行われました。地域住民と警察官がチラシなどとともに“事故ナシ”という願いを込めて“ナシ”を配布。日没が早まるこれからの時期、警察はドライバーには早めのライト点灯を歩行者には反射材を身につけることなどを呼びかけています。【新潟中央署交通課指導係渡邉健輔 係長】「こうやって注意喚起をして、運転手さんに意識づけするのが一番大事だと思うので