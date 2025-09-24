「大相撲秋場所・１０日目」（２３日、両国国技館）青森県出身で西十両３枚目の錦富士（２９）＝伊勢ケ浜＝が藤青雲（２７）＝藤島＝を突き落とし、勝ち越しを決めた。１４２年続く青森県勢の幕内力士。継続への望みを一身に背負い、来場所の返り入幕を狙う。幕内は横綱豊昇龍が若元春をすくい投げで退け、１０連勝で単独トップを守った。琴勝峰を突き出した横綱大の里が１敗で追走。２敗で新小結安青錦、平幕の隆の勝、正代、