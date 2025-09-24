昨年の「お月見鑑賞会」で披露された中国舞踏（横浜中華街発展会協同組合提供）日本の十五夜に当たる中国の「中秋節」がある１０月６日、横浜中華街山下町公園（横浜市中区）で「お月見鑑賞会」が催される。中国の伝統的な舞踏や弦楽器・古箏（こそう）などの演奏を楽しめるほか、中国を代表する焼き菓子「月餅」も味わえる。中秋節は中国三大節句の一つで、美しい月を眺めながら家族だんらんの時間を過ごす伝統行事として親し