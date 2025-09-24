巨人の戸郷翔征投手（２５）が２３日の広島戦（マツダ）で４回５安打４失点ＫＯ。チームも０―５で敗れ借金１となり、２位・ＤｅＮＡとのゲーム差も２・５に拡大した。課題の立ち上がりでまたしても苦しんだ。初回二死一、二塁から末包に走者一掃の２点適時二塁打を浴び、先制点を献上。２回にも二死から走者を出すと中村奨に左翼席への特大２ランを被弾。序盤で４点のリードを奪われる展開となった。３回以降は持ち直したが