¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç£Ö£²Àï¤ËÎ×¤à£É£×£Ç£Ð£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥²¥¤¥Ö¡¦¥­¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£²¡Ë¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¤À¡£±¦¥Ò¥¶Éé½ý¤Ç£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·ç¾ì¤·¤¿¥²¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÊÆ£Á£Å£×¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î£Ä£ï£ï£ò¡Ê¶ØÃÇ¤ÎÈâ¡Ë¡×¡Ê£¸·î£²£´Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£´°Á´ÈÝÄê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂëÌÚ¤òÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿¡££Ç£±¤ò½øÈ×¤ÇÉé½ý·ç¾ì¤·¤¿¥²¥¤¥Ö¤À¤¬¡¢Áá´üÉüµ¢