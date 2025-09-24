プロボクシング世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は２２日（日本時間２３日）、ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が返上、空位となる予定のＷＢＣ王座に関し、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝に対し、王座決定戦の交渉を行うよう指示したと発表した。近日中にも対戦が発表される見込み。拓真にとって、天心戦が実現すれば、昨