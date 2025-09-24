◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）戸郷は厳しい評価をせざるを得ない結果と内容になってしまったね。初回先頭の中村奨にカーブを打たれ（二塁打）、この回は真っすぐとフォークだけと単調になった。真っすぐは１４０キロ台中盤。フォークも末包にいいところに投げて追い込んだと思ったら、有利なカウントから真ん中に投げて先制２点二塁打を許した。真っすぐはスピードが出ず、フォークも投げ