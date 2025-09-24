関脇・若隆景は東前頭４枚目・平戸海に寄り切られ、５敗目を喫した。大関昇進目安の「三役で直近３場所３３勝」に届かなくなり、昇進が極めて厳しくなった。＊＊＊らしくない相撲で若隆景が崖っぷちに追い込まれた。平戸海との一番。立ち合った後、すぐに体が起きてしまった。中に潜ってこそが若隆景の生きる道。持ち味を完全に見失っている。今場所は相撲が軽い。これは稽古不足に原因があると思っている。場所前に熱