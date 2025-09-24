ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが２４日までにインスタグラムを更新し、「１９周年」を報告した。ＴＡＫＡＨＩＲＯは「２０２５．９．２２私ごとですが、ＥＸＩＬＥに加入させていただき１９周年を迎えました。いつも支えていただき本当にありがとうございます」と報告。「ＥＸＩＬＥとしては、まだギリギリ１０代。未熟者です。半人前です。若手です。ピチピチです（それはない）冗談はさておき、これからもＥＸＩＬ