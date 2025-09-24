※経済指標 ＊米経常収支（第2四半期） 21:30 結果-2513億ドル 予想-2566億ドル前回-4398億ドル（-4502億ドルから修正） ＊米製造業PMI（9月・速報）22:45 結果52.0 予想52.2前回52.3 ＊米非製造業PMI（9月・速報）22:45 結果53.9 予想54.0前回54.5 ＊米コンポジットPMI（9月・速報）22:45 結果53.6 予想54.0前回54.6 リッチモンド連銀製造業指数（9月）23:00 結果-17