◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）ドラ１・石塚が２３日の広島戦（マツダ）でプロ初安打となる中前打を放った。記念すべき一打を喜ぶ父・康直さん（５０）がスポーツ報知に手記を寄せた。＊＊＊＊＊＊＊初ヒットおめでとう！初球から積極的に打ちにいって、きちんと捉えられていて。本人がずっと「１年目で初安打が目標」と言っていたので、達成できてよかったです。裕惺は小さい頃から