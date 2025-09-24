「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神・及川雅貴投手（２７）が同点の七回から登板し、打者１人を抑えて１７試合連続ホールドのＮＰＢタイ記録を達成した。藤川球児監督の現役時代の記録に並んだ左腕。そんな及川が今季の「ターニングポイント」に挙げた試合とは。◇◇今季は６５試合に登板して、９１１回も全力で腕を振ってきた。いくつものキャリアハイを更新。ブルペンには欠かせない存在となり