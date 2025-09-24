「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）ＣＳローテ入りへ及第点の粘投を見せた。阪神のニック・ネルソン投手（２９）がＣＳで対戦の可能性があるＤｅＮＡを相手に、５回５安打２失点。「悪くはなかったよ。ロースコアのゲームになって、攻撃陣も苦労して今日は勝ちにはつながらなかったけど、最低限の仕事はできたのかな」。３度目の先発となったが、いずれも大崩れすることなく試合をつくって、アピールを続けてい