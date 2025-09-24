トイレに入っているときに宅配便が来たらどうする……？(1)1【漫画】本編を読む→トイレ中に宅配が！ドアを開けたら無情にも出発…なぜかいつもタイミングが悪い、宅配便。トイレ中にチャイムが鳴ったり、手が離せないときに限ってやって来たり。今回は、宅配ドライバーとして働くゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)さんの漫画「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、宅配便でよくある「あるある」エピソードを紹介する。■宅配便のタ