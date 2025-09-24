神戸新聞杯2着ショウヘイ（牡3＝友道）、同5着ライトトラック（牡3＝友道）、ラジオNIKKEI賞1着エキサイトバイオ（牡3＝今野）は菊花賞（10月26日、京都）。神戸新聞杯4着デルアヴァー（牡3＝松永幹）も菊花賞に登録予定。ローズS4着ビップデイジー（牝3＝松下）は秋華賞（10月19日、京都）。夕月特別1着グローリーリンク（牝3＝吉岡）も秋華賞を視野。オールカマー3着ヨーホーレイク（牡7＝友道）はジャパンC（11月30日