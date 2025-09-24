◇大相撲秋場所10日目（2025年9月23日両国国技館）西十両3枚目の錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）が藤青雲（27＝藤島部屋）を突き落としで破り、5連勝で勝ち越しを決めた。春場所以来4場所ぶりの再入幕へ前進した。青森県勢では幕内・尊富士（26＝伊勢ケ浜部屋）が初日から休場で九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）での十両転落が確実。明治時代の1883年から142年続く同県出身の幕内力士を死守するためにも錦富士に懸かる