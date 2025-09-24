リボン食品の旧社屋の前に集まる社員らマーガリンや冷凍パイなどを手がける老舗食品メーカー。1907年に大阪市内で創業者千足栄蔵が日本初という植物由来の国産マーガリンを製造・販売したのが始まり。牛乳が原料で当時は高価だったバターの代わりに、と考案した。（共同通信＝増井杏菜記者）1960年には、家庭用マーガリンを進化させた「バターリン」を発売。パンに塗りやすいよう、バターのようにやわらかく、香りと口溶けがよ