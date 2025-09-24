1974年10月、引退セレモニーで花束を手にファンにあいさつする巨人の長嶋茂雄選手＝後楽園球場現役時代、その人気から「ヒマワリ」とも称されたプロ野球元巨人の故長嶋茂雄さんは、花を愛した人でもあった。1992年に2度目の監督に就任するまでの約7年間、公益財団法人「花と緑の農芸財団」（千葉県芝山町）の初代理事長として、花の普及や振興に取り組んだ。船津裕隆専務理事は「財団の礎を築いた長嶋さんの思いを途絶えさせては