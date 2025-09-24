香川県東かがわ市議会の特別委員会が、市職員を呼び付け感情的に詰問したとして市から事実確認を求められていた渡辺堅次議長の行為はハラスメントだった、との調査報告書をまとめたことが分かった。議長職の辞任勧告を含む対応を盛り込んだ。24日の市議会本会議に提出する。関係者が明らかにした。