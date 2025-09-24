6月、香川県東かがわ市議会に申し入れを行う上村一郎市長。左は山口大輔副議長＝香川県東かがわ市香川県東かがわ市議会の特別委員会が、市職員を呼び付け感情的に詰問したとして市から事実確認を求められていた渡辺堅次議長の行為はハラスメントだったとの調査報告書をまとめたことが分かった。議長職の辞任勧告を含む対応を盛り込んだ。関係者が明らかにした。関係者によると、特別委は職員への叱責を中心に9件の事実を確認。