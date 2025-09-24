横須賀の日常をテーマにしたジオラマ館をオープンさせた野中さん＝５日、横須賀市佐野町横須賀市佐野町の模型店「アーク」店主でジオラマ作家の野中直樹さん（５５）が、模型店の隣に私設博物館「ジオラマ館」をオープンさせた。「常設のミュージアムをつくりたい」という構想から約１０年。横須賀の日常をテーマに自身が手がけてきた圧巻の作品群には、懐かしさを感じられるものも多く、訪れる人たちの目をくぎ付けにしそうだ。