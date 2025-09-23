クルマが大好き！ もしくはレトロな乗り物が好き！ というライダーにオススメしたいスポット。それが那須クラシックカー博物館だ。 その名のとおり年代モノのクルマが展示されている博物館で、古いモノは1900年代というめったにお目にかかれないレアな車両も存在する。前回の記事（↓）では、博物館に展示されている1900～1960年代のクルマを紹介している。 今回の記事は1970年以降に誕生したクルマ、そして19