ライブを「生きがい」とする、Ｐｅｒｆｕｍｅらしいセットリストだった。単独公演としては活動休止（コールドスリープ）前のラストライブだが、“Ｔｈａｔ’ｓｂｅｓｔ盤”のようなお祭り感のある構成には終始しなかった。人体プロジェクションマッピングなど最先端のテクノロジーをライブ演出に取り入れ、挑戦を続けてきた彼女たちの矜持（きょうじ）。あくまで「今」、現在進行形の姿を見てほしい―という思いを感じた。