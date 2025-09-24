◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人が鬼門マツダで痛恨の完封負けを喫し、ＣＳ第１ステージ（Ｓ）の本拠地開催権を争う２位ＤｅＮＡとの差が２・５に広がった。先発の戸郷翔征投手（２５）が序盤から広島打線につかまり２回までに４失点。４回４失点で９敗目を喫し、これで初回は３試合連続失点と課題を露呈した。打線も８安打ながら無得点。残り５試合となり、厳しい状況が続く中、ドラフ