◆大相撲秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）関脇・若隆景は東前頭４枚目・平戸海に寄り切られ、５敗目を喫した。大関昇進目安の「三役で直近３場所３３勝」に届かなくなり、昇進が極めて厳しくなった。新小結・安青錦は東前頭２枚目・伯桜鵬を寄り切って勝ち越しを決めた。横綱・豊昇龍は西前頭４枚目・若元春をすくい投げで退け、１０連勝で単独トップを守った。横綱・大の里は９勝目。全勝の豊昇龍を１敗で大の里、２