◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）広島・中村奨が、完璧なひと振りで新井監督をうならせた。２点リードの２回２死一塁で９号２ラン。ファウルに切れずに左翼ポール際に飛び込んだ一発に、指揮官は「ああいう打球を打つには技術がいる。本当にいい本塁打」と、たたえた。２年連続のＢクラスが決まり、この日から来季を見据えて若手６人が１軍に合流した。８年目の２６歳は「今年は使ってもらっ