◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・横浜）阪神・大山がＣＳを見据えた難敵撃破のキーマンに名乗りを上げた。１点ビハインドの６回先頭。好投手・ケイの内寄り１４４キロのカットボールを完璧に捉えた。「最後の最後に相手に『変えてきているな』というイメージもつけられた」。虎党が陣取る左翼席に飛び込む１２号ソロ。通算１５０号に王手をかける３試合ぶりの一発で、嫌な印象を植え付けた。