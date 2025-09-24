◆パ・リーグソフトバンク０―１オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックス・田嶋が第１球からフルスロットルで、過去２年を超える７勝目をつかんだ。「何も考えていなかった。思い切り腕を振ることだけ。初回から１２０％」と、６回４安打無失点。初回先頭の谷川原に初球を二塁打にされたが、後続を断つと、２回も無死一、三塁を切り抜けて波に乗った。６回途中２失点で２か月ぶりの白星を手にした１６日のロッ