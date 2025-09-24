◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・横浜）得点には結びつかなかったが、８回の阪神・佐藤輝の打席に成長を感じた。４０号に王手をかけ、打ちたい気持ちもあっただろうが、１―１からの３球目が暴投になると、変化球を見極めて四球を選んだ。個人成績ではなく、勝利に徹する姿勢に掛布、バースと同じ風格を感じた。チームにとっては今季８度目の対戦となったＤｅＮＡ・ケイ攻略の糸口が見えた一