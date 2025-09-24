◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・横浜）青春の思い出が残る横浜で快挙を達成した。阪神・及川雅貴投手（２４）が、０５年の藤川球児らに並ぶプロ野球記録の１７戦連続ホールドを成し遂げた。「何かの縁じゃないかなと思う。達成できたのは通過点として良かった」。２１戦連続ホールドポイントは藤川を超える球団新記録。進化の一年に新たな勲章を刻んだ。２―２の７回。先頭の林を空振り三振