◇大相撲秋場所10日目（2025年9月23日両国国技館）大関獲りの若隆景は5敗目を喫し、昇進が極めて厳しくなった。立ち合いで低く当たったが、平戸海に上体を起こされて寄り切られ、「先に（相手に）攻められたので、そこは反省してまた明日からしっかり集中して」と必死に前を向いた。今場所で11勝を挙げれば大関昇進の目安となる3場所合計33勝に到達するが、数字上は届かなくなった。「切り替えて、また明日」と淡々と語っ