◇明治安田J1第31節柏0ー0広島（2025年9月23日三協F柏）柏は3戦連続引き分けとなった。劣勢の中で今季J1単独最多となる14度目の無失点を記録した一方で首位・鹿島との勝ち点差は5に拡大した。DF古賀は「攻められる時間が長かった中でゼロで抑えられたのは評価してもいい」と話しつつ「勝ち点2を失った気持ち」と指摘。後半23分のシュートが左ポストに嫌われたFW垣田は「決めるようにならないと優勝争いをするチームのス