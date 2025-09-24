◇大相撲秋場所10日目（2025年9月23日両国国技館）豊昇龍が若元春をすくい投げ、無傷の連勝を自己新記録の10まで伸ばした。ここまで3敗と好調の相手を、土俵上で1回転させる力強い内容。「集中してやりました。落ち着いていて、良かったと思います」と淡々と語った。相手の寄り返す力を利用した豪快な投げ技。八角理事長（元横綱・北勝海）は「攻めが速い。勝っているから動きがいい」と高評価を与えた。