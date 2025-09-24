俳優・妻夫木聡が主演を務め、10月12日からスタートするTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）において、日本有数の競走馬の産地である北海道・日高地方で約2週間にわたるロケを敢行。妻夫木、佐藤浩市、目黒蓮らキャストが参加した。【画像】壮大な世界観…！豪華キャスト勢ぞろいのポスタービジュアル山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競