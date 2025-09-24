東武池袋駅管区上板橋駅長の川村博昭さん。初めての東上線の現場で生き生きと働いているようだった（撮影：鼠入昌史）【貴重な写真はこちら】▶1950〜1970年代に撮影されたときわ台駅・上板橋駅と現在の様子を見比べる▶いまから約50年前、両駅の駅ビルが完成した当時の様子は？▶大規模な駅前再開発に伴い、上板橋の駅ビルはすでに半分が取り壊されていた「入社して最初の駅が浅草駅でした。そのあとは野田線や本