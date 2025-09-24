◇明治安田J1第31節川崎F2ー1湘南（2025年9月23日レモンS）川崎Fは絶好調男の一撃で優勝に望みをつないだ。前々節まで公式戦6戦連発のMF伊藤が1点リードの後半35分、FW小林の右クロスを膝でトラップ。そのまま左足を振り抜き、リーグ9得点目で勝利を引き寄せた。「アップからシュートの調子が良くて、あれくらい近ければ決まるなという感じ」と自信をチラリ。38歳誕生日に途中出場でアシストした小林は「（伊藤）達哉が